Adana'da Çukurova Belediyesi'nin binasına jandarma ekipleri geldi. Bina önünde güvenlik önlemi alan ekipler içeride arama gerçekleştiriyor. Öğrenildiğine göre operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor.
Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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19.10.2026 07:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Çukurova Belediyesi'nde arama yapıyor: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı - Son Dakika
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