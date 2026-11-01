Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi

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Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner hakkında karar verildi. Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güner hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

UMUT GÜNER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin sahibi Umut Güner hakkında adli kontrol kararı verildi. Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece Güner hakkındaki gözaltı süreci sona ererken, soruşturma kapsamında uygulanan adli kontrol tedbirleri devreye girdi.  Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı, Güner'in soruşturma sürecinde uyması gereken adli kontrol yükümlülükleri arasında yer alıyor.

DÜNYA GAZETESİNİ 2024 YILINDA SATIN ALDI

Ekonomi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Dünya Gazetesi, Ocak 2024'te Umut Güner tarafından satın alındı. Güner, gazetenin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent'ten devralarak medya sektöründeki faaliyetlerine başladı. Daha önce spor yöneticiliğiyle tanınan Güner, bu satın almayla birlikte ekonomi haberciliği alanına yöneldi. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve ardından hakkında adli kontrol kararı verilmesi, Güner'in iş hayatındaki geçmişini de yeniden merak konusu haline getirdi.

UMUT GÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Umut Güner, 1975 yılında Malatya'da doğdu. Türk iş insanı ve eski spor yöneticisi olan Güner, özellikle Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde üstlendiği görevlerle tanındı. Beşiktaş yönetiminde asbaşkanlık, Transfer Komitesi Başkanlığı ve Pazarlama Komitesi Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Pepe, Anderson Talisca, Adriano ve Vincent Aboubakar gibi futbolcuların transfer süreçlerinde görev aldı. Vodafone Park'ın yapım sürecinde de kulüp yönetiminde sorumluluk üstlendi. Spor yöneticiliğinin ardından iş hayatındaki faaliyetlerini medya alanına taşıyan Güner, Dünya Gazetesi'nin sahibi oldu. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında olan Güner, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • pkh5k8hm9s pkh5k8hm9s:
    Fon davasında kimse içeri alınmadı şaka gibi bir ülkedeyiz???? 2 0 Yanıtla
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