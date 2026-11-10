Gaziantep'te aramada elektronik eşyaya gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te aramada elektronik eşyaya gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi

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Gaziantep\'te aramada elektronik eşyaya gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi
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Gaziantep\'te aramada elektronik eşyaya gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi
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Gaziantep'te savcılık koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta arama yapıldı. Dedektör köpek destekli aramada elektronik eşya içine gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 12 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir araçta arama yapıldı. Dedektör köpek destekli aramalarda elektronik eşya içerisine gizlenmiş halde 12 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüGaziantepNarkotik3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

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