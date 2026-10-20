Kırşehir Akçakent'te 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir Akçakent'te 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Kırşehir Akçakent\'te 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Kırşehir Akçakent'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 350 gram esrar, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çiçekdağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçedeki iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 350 gram esrar maddesi, 750 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Tutuklama3. SayfaAkçakentKırşehirKenevirGözaltıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Akçakent'te 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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