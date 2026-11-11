Sefa Soyalp dosyasında ev arkadaşı dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Sefa Soyalp'in 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranmasıyla ilgili aralarında ev arkadaşının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2019 yılında kaybolan Sefa Soyalp'in (21) bulunmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kayıp şahsın olay öncesinde ve sonrasında irtibat kurduğu kişilerle kullandığı cep telefonu hatlarına ilişkin HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde Sefa Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da bulunduğu ve bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının olduğu belirlendi. Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. ile İstanbul'da aynı evde kaldığı tespit edilen Sefa Soyalp'in 20 Ekim 2019'da telefonunun kapandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Sefa Soyalp'in kaybolmadan önceki son günlerde irtibat kurduğu kişiler tespit edilerek yakalandı. Sefa Soyalp'in ev arkadaşı olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Sırojıddın A.'nın da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 2 şüpheliden G.C.'nin cezaevinde tutuklu olduğu, diğer şüpheli Sırojıddın A.'nın annesi Shakhlo J.'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı

2019'da Sefa Soyalp'in ortadan kaybolmasıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Kırıkkale'de babasına ait çantacıda çalışan Sefa Soyalp'in aynı iş yerinde çalışan Esen Gül O. ile ilişki yaşadığı, daha sonra Esen Gül O.'nun üvey annesi Serap Ü. ile de yakınlaştığı öne sürüldü. İlişkinin küçük yerleşim yerinde duyulmasının ardından anne ve kızın mahalle baskısından uzaklaşmak için Soyalp ile İstanbul'a geldiği, üç kişinin yaklaşık bir ay boyunca Sancaktepe'de aynı evde yaşadığı iddia edildi. Bir süre sonra evden ayrılan Soyalp'in İstanbul'da bulunduğu dönemde farklı kadınlarla da görüştüğü, Gani Can E. aracılığıyla Özbekistan uyruklu Umida E. ile tanışarak, bu kadınla da ilişki yaşadığı iddia edildi. Sefa Soyalp'in İstanbul'a taşındıktan sonra aynı iş yerinde çalıştığı 19 yaşındaki Sırojıddın A. ile tanıştığı, ikilinin daha sonra Çekmeköy ilçesi Merkez Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir evde birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi. Bir üniversitenin maliye bölümünden mezun olduğu öğrenilen Sırojıddın A.'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddettiği, Türkçe bilmediğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde ise Sırojıddın A.'nın Türkçe konuşabildiği tespit edildi. İddiaya göre Sefa Soyalp'in Sırojıddın A.'nın annesi Shakhlo J.'ye sarkıntılık yaptığı, bu durumun ardından evde tartışma yaşandığı iddia edildi. Soyalp'in telefonunun kapandığı süreçte Sırojıddın A.'nın Sefa'nın telefonunu alarak evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Ancak telefonun konum bilgilerinin bir süre daha evden sinyal verdiği ve bu durumun ifadedeki anlatımla çeliştiği belirtildi. Bu süreçte Shakhlo J. ile birlikte olan Ahmet P.'nin de eve sık sık gidip gelmeye başladığı, Eyüpsultan ile Çekmeköy arasında hareket ettiği belirlendi.