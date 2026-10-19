Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Çukurova Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Yeni Partili Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski belediye başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin’in de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 7'sinin yakalanması için çalışma sürüyor. Şüphelilere “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltildi.

Adana’da Çukurova Belediyesi’ndeki ihale ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin şimdiki ve önceki başkanının yanı sıra 4 başkan yardımcısı da bulunuyor.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye binası ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmada, belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları 3 kişilik bilirkişi heyetince incelendi. Bilirkişi raporu ve diğer deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, belediyeye bağlı bir şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün mevzuata aykırı biçimde kullanıldığını öne sürdü. Açıklamada, bazı yüklenicilerin hakediş ödemelerini alabilmek için rüşvet verdiği, bazı personelin ise fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiasına da yer verildi.

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BAŞKANIN YAKINI DA VAR

Şüpheliler arasında Kozay ve Çetin’in yanı sıra görevdeki 4 başkan yardımcısı ile belediye şirketinin bir yöneticisi bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında 4 yerel yüklenici ile Belediye Başkanı Kozay’ın bir yakını da yer alıyor. Fiilen çalışmadan maaş aldığı ileri sürülen bazı personel de gözaltına alındı. Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

KOZAY AĞUSTOSTA CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çukurova Belediye Başkanı seçilen Emrah Kozay, 7 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılmıştı. Kozay’dan önce belediye başkanlığı görevini yürüten Soner Çetin ise halen CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi. 

Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı varÇukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var Jandarma Çukurova Belediyesi'nde arama yapıyor: Çok sayıda kişi için gözaltı kararıJandarma Çukurova Belediyesi'nde arama yapıyor: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk PartisiDolandırıcılıkSoner ÇetinEmrah KozayOperasyon3. SayfaGözaltıGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • jp7jknxq5y jp7jknxq5y:
    Cumhuriyet ve Atatürk ile derdi olan Türk milletinin karşısında bulur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı Yasa dışı üreme ticaretine operasyon! 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:13
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet Yarım düzineden fazla gol attılar
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
09:37
Paris’teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar
09:15
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Yasa dışı üreme ticaretine operasyon! 14 ilde 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:51:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei