Çukurova Belediyesi’ne operasyon! Yeni Partili Başkan Kozay dahil 44 gözaltı

Adana’da Çukurova Belediyesi’ndeki ihale ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında belediyenin şimdiki ve önceki başkanının yanı sıra 4 başkan yardımcısı da bulunuyor.

SABAH SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye binası ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmada, belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları 3 kişilik bilirkişi heyetince incelendi. Bilirkişi raporu ve diğer deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, belediyeye bağlı bir şirket üzerinden yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndaki istisna hükmünün mevzuata aykırı biçimde kullanıldığını öne sürdü. Açıklamada, bazı yüklenicilerin hakediş ödemelerini alabilmek için rüşvet verdiği, bazı personelin ise fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiasına da yer verildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA BAŞKANIN YAKINI DA VAR

Şüpheliler arasında Kozay ve Çetin’in yanı sıra görevdeki 4 başkan yardımcısı ile belediye şirketinin bir yöneticisi bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında 4 yerel yüklenici ile Belediye Başkanı Kozay’ın bir yakını da yer alıyor. Fiilen çalışmadan maaş aldığı ileri sürülen bazı personel de gözaltına alındı. Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

KOZAY AĞUSTOSTA CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çukurova Belediye Başkanı seçilen Emrah Kozay, 7 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katılmıştı. Kozay’dan önce belediye başkanlığı görevini yürüten Soner Çetin ise halen CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi.

Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.