Sigorta dolandırıcılığında 58 şüpheli tutuklandı, 28'ine adli kontrol verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sigorta dolandırıcılığında 58 şüpheli tutuklandı, 28'ine adli kontrol verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sigorta dolandırıcılığında 58 şüpheli tutuklandı, 28\'ine adli kontrol verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigorta dolandırıcılığında emniyetteki adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

76 kazayı gerçekte yaşanmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adana merkezli operasyonlarda 58 şüpheli cezaevine gönderildi.

17 SİGORTA ŞİRKETİNİ HEDEF ALDILAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Polisin 2022-2026 yılları arasındaki trafik kazalarını incelemesiyle, sigorta şirketlerinden haksız tazminat almak amacıyla oluşturulan sistem ortaya çıkarıldı. Ekipler, 17 farklı sigorta şirketini hedef alan şüphelilerin toplam 76 trafik kazası kurguladığını tespit etti. Gerçekleşmiş gibi gösterilen kazalar üzerinden sigorta şirketlerinden milyonlarca lira tutarında haksız ödeme alındığı belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Adana, Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya yeni isimler de eklendi. Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 94'e yükseldi.

58 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 76'sı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikte yapılan sorgulamaların ardından 58 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan kişiler cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
TutuklamaGözaltıSigortaGüncelTrafikAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi Kimliği belli oldu Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 23:01:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sigorta dolandırıcılığında 58 şüpheli tutuklandı, 28'ine adli kontrol verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei