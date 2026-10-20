Kilis\'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Yavuzlu köyü bölgesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yakalanan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yavuzlu köyü bölgesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmada, yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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