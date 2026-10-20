Kilis\'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yavuzlu köyü bölgesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada, yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli ile Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

4 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.