Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada baskın düzenlenen bir fırında oda içerisindeki dolabın alt çekmecesinden 4 bin 800 adet uyuşturucu hap çıktı, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı

FIRINDAN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Polisin yürüttüğü çalışmada Mezitli'de belirlenen bir fırına baskın yapıldı. Baskında fırın sahibi M.N.A. gözaltına alındı, içerde ise narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada fırının arka kısmında yer alan odadaki TV ünitesi gibi kullanılan dolabın alt çekmecesinden 1 kilo 920 gram ağırlığında 4 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 

Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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