Polis, Gaziantep'te bagajdaki kutuda 12 kilo skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Polis, Gaziantep'te bagajdaki kutuda 12 kilo skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında

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Polis, Gaziantep\'te bagajdaki kutuda 12 kilo skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında
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Gaziantep'te polis, narkotik köpeğiyle şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı. Otomobilin bagajındaki kutuda gizlenmiş 12 kilogram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı otomobilin bagajındaki kutu içerisinde 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilin bagajındaki kutuda gizlenmiş 12 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
GaziantepNarkotik3. SayfaGözaltıGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Polis, Gaziantep'te bagajdaki kutuda 12 kilo skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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