İzmir Bornova\'da uyuşturucu baskınında 616 bin 900 TL ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler hakkında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 616 bin 900 lira ele geçirildi.

Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.