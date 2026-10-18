Eskişehir\'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muratcan A., pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerince bölgede başlatılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi A.Ç. saklandığı ikamette yakalanmıştı. Olayla ilgili devam eden incelemeler ve çalışmalar kapsamında gözaltı sayısı arttı. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.