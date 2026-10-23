Ankara Çankaya'da kaçak tütün satışına operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da kaçak tütün satışına operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Çankaya\'da kaçak tütün satışına operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Çankaya'da bir pasajdaki işyerine düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 152 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 1060 paket kaçak sigara ele geçirilirken, işletmenin ruhsatı iptal edilip faaliyetten men edildi.

ANKARA'da kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya ilçesinde bir pasajda faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulleri satılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında işyerinde gerçekleştirilen aramalarda 152 gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 460 gümrük kaçağı puro, 30 bin gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 60 paket nikotin sakızı, 250 elektronik sigara likidi, 130 paket pipo tütünü, 1060 paket gümrük kaçağı sigara ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aralarında pasajın mesul müdürü ve güvenlik müdürünün de bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, söz konusu işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde iptal edildiği, 15 Ekim 2026 tarihinde alınan belediye encümeni kararıyla da işletmenin faaliyetten men edilmesine karar verildiği belirlendi. Alınan karar doğrultusunda Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, işletme içerisinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı tespit edilen tezgah ve stantların kaldırılması sağlandı.

Kaynak: DHA
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