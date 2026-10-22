Mustafa Sarıgül'ün koruması ve 4 kişi aklama soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'ün koruması ve 4 kişi aklama soruşturmasında gözaltına alındı

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Mustafa Sarıgül\'ün koruması ve 4 kişi aklama soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

(İSTANBUL) YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre devam eden soruşturma kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında dün gece Emir Sarıgül, önceki gün de Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

SARIGÜL: "HESABINI VEREMEYECEĞİM KONU YOKTUR"

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de,  "Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma, hesabını veremeyeceğim bir konu yoktur" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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