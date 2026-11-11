2019'dan beri haber alınamayan Sefa Soyalp dosyasında 6 gözaltı: Polis cinayet şüphesiyle ormanı arıyor - Son Dakika
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2019'dan beri haber alınamayan Sefa Soyalp dosyasında 6 gözaltı: Polis cinayet şüphesiyle ormanı arıyor

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2019\'dan beri haber alınamayan Sefa Soyalp dosyasında 6 gözaltı: Polis cinayet şüphesiyle ormanı arıyor
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2019\'dan beri haber alınamayan Sefa Soyalp dosyasında 6 gözaltı: Polis cinayet şüphesiyle ormanı arıyor
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Sefa Soyalp'ten 2019'dan bu yana haber alınamayan soruşturmada polis, 21 yaşındaki gencin öldürülüp Ümraniye'deki ormanlık alana gömüldüğünü düşünüyor. HTS kayıtları, ev arkadaşı Sırojiddin A.'nın ifadesiyle örtüşmedi; Sırojiddin A.'nın kaybolmanın hemen ardından gece taksiyle ormanlık alana gittiği de tespit edildi. Suçlamaları reddeden 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 2019 yılında 21 yaşındaki Sefa Soyalp'in ortadan kaybolmasına ilişkin, o dönemde birlikte yaşadığı ev arkadaşı Sırojiddin A. ve Ahmet P.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Öldürüldüğü düşünülen Sefa Soyalp'ın parçalanarak Ümraniye'de ormanlık alana atıldığını değerlendiren polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan arkadaşının kaybolduğu dönemde telefonunu alarak dışarı çıktığını söyleyen Sirojiddin A.'nın ifadesinin aksine telefonunun uzun süre aynı evde sinyal verdiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Sefa Soyalp ve kız arkadaşının 2019'da uçakla İstanbul'a geldikleri, Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sefa Soyalp'ın aynı yılın Temmuz ayında Ümraniye'de bulunan bir çanta imalat atölyesinde şüpheliler Sırojıddın A. ve Ahmet P. ile tanıştığı, 16 Ağustos'tan itibaren ise Sırojıddın A. ile Çekmeköy'de aynı evde yaşamaya başladığı belirlendi.

KAYBOLMADAN BİR GÜN ÖNCE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan soruşturma kapsamında, kayıp Sefa'nın kaybolmadan bir gün önce Özbekistan uyruklu Umıda E. ile görüştüğü, bu kişinin Gani C.E. tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği, aynı gün Sırojıddın A. ile de irtibat kurduğu belirlendi.

İFADELERİ İLE HTS KAYITLARI TUTMADI

Polis olayda adı geçen şüphelilerin HTS kayıtlarını incelediğinde o tarihte verdikleri ifadelerle uyuşmadığını belirledi. Ayrıca Sirojiddin A.'nın Sefa Soyalp'in kaybolmasından hemen sonra gece saatlerinde bir taksiye binerek Ümraniye'de ormanlık alana gittiği tespit edildi.

Bunun üzerine olayda adı geçen şüpheliler polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Sefa Soyalp'in öldürüldükten sonra Ümraniye'de ormanlık bir alana gömüldüğünü düşünen polis ekiplerinin ceset arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EVDE LUMİNOL TESTİ YAPILDI

Öte yandan cinayetin işlendiği değerlendirilen evde polis tarafından kan izlerinin bulunmasına yarayan Luminol testi yapıldığı, bulunan bazı örneklerle incelemenin sürdüğü belirtildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaÜmraniyeGözaltıCinayetGüncelPolisSon Dakika

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