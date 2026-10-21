Kırşehir\'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Kırşehir'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisiyle gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüphelinin sindirim sisteminde 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 731 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, 2 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.
Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu O.K. ve A.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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