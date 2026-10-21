Kırşehir'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir\'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisiyle gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüphelinin sindirim sisteminde 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 731 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, 2 yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

Zanlıların tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücutlarından çıkarılması sonucunda 100 kapsül içinde 731 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu O.K. ve A.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarTutuklamaKırşehir3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:44:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırşehir'de vücudunda 731 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei