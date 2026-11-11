Samsun\'da 10 yaşındaki kıza istismar suçlamasını kabul etmeyen şüpheli sevk edildi

Samsun'da 10 yaşındaki kıza istismar suçlamasını kabul etmeyen şüpheli sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, annesinin şikayetiyle gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın annesinin şikayeti üzerine A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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