Karabük\'te fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4\'ü tutuklandı

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 72 yaşındaki şahsın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Ahlak Büro ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş organizasyonunu yürüttüğü öne sürülen şüphelinin 72 yaşında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.