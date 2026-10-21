Malatya deprem ihaleleri soruşturmasında E.B. Kayseri'de yakalanıp adli kontrolle salındı - Son Dakika
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Malatya deprem ihaleleri soruşturmasında E.B. Kayseri'de yakalanıp adli kontrolle salındı

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Malatya deprem ihaleleri soruşturmasında E.B. Kayseri\'de yakalanıp adli kontrolle salındı
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Malatya'da YİKOB'un deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada aranan E.B., Kayseri'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesindeki deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli E.B., Kayseri'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, dönemin YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı A.B.'nin ağabeyi E.B., Kayseri'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deprem sonrası Mart 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 4 ayrı soruşturma çerçevesinde Malatya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden aralarında YİKOB'un eski müdürlerinin de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGözaltıKayseriValilikMalatyaDepremAdliyeGüncelSuçSon Dakika

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