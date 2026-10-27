Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı - Son Dakika
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Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

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Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
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sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. İşleyen emniyete götürülürken yaptığı açıklamada, “Vatan emniyete götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen’in gözaltına alındığı bildirildi. İşleyen, emniyete götürüldüğünü belirterek, “Vatanda emniyete götürülüyorum” dedi. Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

“EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYORUM” DEDİ

Sözcü’nün aktardığı bilgiye göre, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı. İşleyen emniyete götürülürken yaptığı açıklamada, “Vatanda emniyete götürülüyorum” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI

İşleyen’in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin haberin yayımlandığı sırada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

Ağustos 2024'ten bu yana görevini sürdüren İşleyen, daha önce Milliyet, Demirören Medya, Hürriyet ve Halk TV bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.


GözaltıGüncelSözcüSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şeref Tok Şeref Tok:
    Evet sıra sözcü ye geldi 1 0 Yanıtla
  • Fikret Karaslan Fikret Karaslan:
    Bu şeytanlar nerede yetişiyor nereden geliyor birini tutuyorsun öbürü çıkıyor yazık çok yazık 0 0 Yanıtla
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