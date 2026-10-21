İzmir otogarında narkotik ekipleri 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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İzmir otogarında narkotik ekipleri 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi

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İzmir otogarında narkotik ekipleri 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik ve istihbarat ekiplerinin kent otogarında düzenlediği operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent otogarında operasyon düzenledi. Ekiplerin bölgedeki otobüslerde yaptığı detaylı aramalarda, bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir otogarında narkotik ekipleri 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi - Son Dakika
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