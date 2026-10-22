Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, aramalarda 3 kilogram uyuşturucu madde ile 26 gram ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, 3 kilogram uyuşturucu madde ve 26 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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