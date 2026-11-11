İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlamada can kaybı 18'e çıktı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlamada can kaybı 18'e çıktı

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İzmir Aliağa\'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlamada can kaybı 18\'e çıktı
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü sırasında yaşanan patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi. Hastanede tedavi gören yaralı işçi Abdullah Kılınç yaşamını yitirdi; kayıp işçi Barış Güney için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e çıktı. Yaralanan 15 işçiden Abdullah Kılınç da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'i arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında önceki gün saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi. 15 işçi de yaralandı.

11 GÖZALTI

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü- işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi gören yaralılardan Abdullah Kılınç da bugün tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

KAYIP İŞÇİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada kayıp olduğu belirtilen işçinin Barış Güney olduğu bildirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak fabrikada çalışan Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Güney'in enkaz altında olabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının bu doğrultuda aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlamada can kaybı 18'e çıktı - Son Dakika
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