Amasya'da arkadaşlarını kurusıkı tabancayla tehdit edip kayda alan 17 yaşındaki genç gözaltında - Son Dakika
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Amasya'da arkadaşlarını kurusıkı tabancayla tehdit edip kayda alan 17 yaşındaki genç gözaltında

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Amasya\'da arkadaşlarını kurusıkı tabancayla tehdit edip kayda alan 17 yaşındaki genç gözaltında
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Amasya'nın Çakallar mevkisinde arkadaşlarına kurusıkı tabanca doğrultup tehdit ettiği anları telefonla çeken ve sanal medyada paylaşan 17 yaşındaki çocuk hakkında gözaltı kararı verildi. Valiliğin açıklamasına göre olaydan 3 çocuk etkilendi, tabancaya el konuldu ve tahkikat sürüyor.

AMASYA'da kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLERLE ÇAKALLAR MEVKİSİNE GİTTİLER

Olay, Çakallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancayı çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrulttuğu ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği görüldü. Çocuğun arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği görüldü. Elinde tabanca bulunan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gittiği ve tehdit içerikli sözler söylemeye devam ettiği anlar da görüntülerde yer aldı. Çocuğun, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra kaldırdığı öne sürüldü.

VALİLİK: 3 ÇOCUK ETKİLENDİ, TABANCAYA EL KONULDU

Görüntülerin ardından Amasya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Konuya ilişkin olarak gerekli adli ve idari inceleme başlatılmış olup, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 adli süreçteki çocuk ile olaydan etkilenen 3 çocuğa ulaşılmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya da el konulmuştur. Olaydan etkilenen çocuklar ile velilerinin de ifadelerine başvurulmuş olup, konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde gerçekleştiği belirtilen ve içeriğinde bir çocuğun akranlarını silahla tehdit ettiği iddiasını içeren görüntülere ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmekte olup, adli süreçteki çocuk hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şerife Serap KARA/ AMASYA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da arkadaşlarını kurusıkı tabancayla tehdit edip kayda alan 17 yaşındaki genç gözaltında - Son Dakika
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