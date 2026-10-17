Gaziantep\'te araç aramasında 1 kilo metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpek desteğiyle yapılan aramaların neticesinde araç içerisinde bir kutuya zulalanmış halde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.