Gaziantep'te araç aramasında 1 kilo metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te araç aramasında 1 kilo metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep\'te araç aramasında 1 kilo metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeğin desteğiyle kutuya zulalanmış 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alınıp yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpek desteğiyle yapılan aramaların neticesinde araç içerisinde bir kutuya zulalanmış halde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüCumhuriyet BaşsavcılığıGaziantep3. SayfaNarkotikGüvenlikGözaltıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te araç aramasında 1 kilo metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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