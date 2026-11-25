Çanakkale'de bir haftalık huzur uygulamasında 21 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, Çanakkale'de 16-23 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde düzenlenen huzur uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı ve bunlardan 9'u tutuklandı. Uygulamalarda 8 bin 571 kişi ile 1267 araç kontrol edildi; 157 sürücüye idari para cezası kesildi.
Çanakkale'de bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 8 bin 571 kişi ve 1267 araç kontrol edilirken, 157 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonlarda 106 gram sentetik uyuşturucu, 294 sentetik ecza hapı, 5 kök Hint keneviri ile 2 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğu belirlenen 125 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
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