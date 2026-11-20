Burhaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada sıkışan sürücü kurtarıldı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye'de Çanakkale-İzmir kara yolu otogar kavşağında iki otomobil çarpıştı ve kazada 2 sürücü yaralandı. Devrilen araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı; yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B. yönetimindeki 10 AHG 835 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolu Burhaniye Otogar Kavşağı'nda E.Ş'nin kullandığı 39 SP 206 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen 10 AHG 835 plakalı otomobilin sürücüsü S.B, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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