Çanakkale'de huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları ve çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 8 bin 571 şahıs ve bin 267 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli yakalanırken 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 157 araç sürücüsüne ise idari ceza uygulandı.

Aramalarda toplam 106,78 gram uyuşturucu madde, 294 adet narkotik nitelikte hap, 5 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği ve 10 fişek, ruhsatsız silah ve 154 fişek ele geçirildi.