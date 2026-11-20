Çanakkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Hizmet Başkanları ve yönetim ekibinin katılımıyla Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve hizmet süreçleri ele alındı. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, hizmet sunumunda etkinliğin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.