Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelindeki hizmetlerin durumu ve devam eden çalışmalar ele alındı, hizmetlerin niteliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.
Çanakkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Hizmet Başkanları ve yönetim ekibinin katılımıyla Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve hizmet süreçleri ele alındı. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, hizmet sunumunda etkinliğin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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