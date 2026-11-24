TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının eş güdümü ve Çanakkale Valiliğinin koordinasyonuyla düzenlenen Görme Engelli Gençler ve Ailelerine Yönelik Pilot Kamp Programı başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, engelli bireylere yönelik desteğini özellikle son dönemlerde çok ciddi manada artırmış bir ülke olduğunu ifade etti.

Özellikle engellilere yönelik kurumsal kapasitenin yükseldiğine dikkati çeken Toraman, şöyle konuştu:

"Doğrudan engelli bireylerle ilgili uğraşı içinde olan kurumlar hem güçlendirildi hem de desteklendi. Bu faaliyetlerin temel gayesi engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olarak yer almasını sağlamak. Bunu bireyin çocukluğundan, gençliğinden itibaren eğitimle başlayıp, sporla, sanatla, sosyal faaliyetlerle destekleyip, çalışma hayatının içine dahil edecek şekilde kurgulamak gerekiyor. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunun çalışmalarının buna yön vereceğine inanıyorum."

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise engelli bireylere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla pilot uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Komisyon çalışmalarını partiler üstü bir anlayışla yürüttüklerini ifade eden Kasapoğlu, 81 ilin tamamını kapsayan saha çalışmaları yaptıklarını, 11 şehirde bölgesel istişare toplantıları düzenlediklerini anlattı.

Kasapoğlu, sahadan elde ettikleri verileri raporlara yansıttıklarını belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret eden Kasapoğlu, "Bu koordinasyonu daha sistematik şekilde tesis etmemiz lazım. Kurumlarımızın kendi zeminlerinde özverili çalışmaları var ancak el ele vermezsek bu adımları tamamlayamıyoruz. Bu pilot bir kamp programı. Bizler bu koordinasyonun pilot uygulamasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kampın 26 Kasım'a kadar süreceğini, uygulamanın 81 ile yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu, "Yerelin dinamizmini 81 ile yaymakta kararlıyız. Kısa bir süre sonra uzmanlarımızla çapraz okumalarımızı, redaksiyon çalışmalarımızı bitirdikten sonra sahadan gelen tüm çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir raporu, adeta ülkemizin engellilik stratejisine ışık tutacak bir kılavuzu kamuoyumuzla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte daha sonra sanatçı Metin Şentürk, yaşam deneyiminden kesitleri katılımcılarla paylaştı.

Açılış programının ardından Vali Toraman, Kasapoğlu ve beraberlerindeki heyet ile kamp alanındaki sanat, spor ve robotik kodlama istasyonları ile atölyeleri ziyaret etti.

Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, ilgili bakanlıkların temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, antrenörler, özel eğitim öğretmenleri, aileler ve gençler katıldı.

Spor, sanat ve teknoloji etkinlikleri düzenlenecek

26 Kasım'a kadar devam edecek kamp boyunca görme engelli gençler, dokunsal resim ve seramik rölyef atölyeleri, robotik kodlama uygulamaları ile müzik ve ritim çalışmalarına katılacak.

Gençler ayrıca temel hareket, atletizm, goalball, futbol ve yüzme branşlarını deneyimleyecek. Antrenörler eşliğinde yapılacak yetenek taramalarıyla gençlerin sportif becerileri değerlendirilecek.

Kamp kapsamında gençlerin görüş ve önerilerini doğrudan aktarabilecekleri "Söz Gençlerde" oturumları da gerçekleştirilecek. Aileler ise uzmanlar eşliğinde düzenlenecek psikoeğitim oturumlarına katılacak.

Program, son gün gerçekleştirilecek Çanakkale Şehitlikleri ziyaretiyle sona erecek.