Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre Turgay Kılıç'ın listesi kazandı.

ÇTSO'da sabah saatlerinde başlayan seçimde Turgay Kılıç'ın kırmızı listesi ile Şakir Semizoğlu'nun beyaz listesi yarıştı.

Saat 17.00'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, sandık görevlileri sayıma başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Turgay Kılıç'ın başkan adayı olduğu kırmızı liste seçimi kazandı.

Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 aydır hazırlığını yaptıkları ÇTSO'da güzel bir seçim günü geçirdiklerini söyledi.

İki tarafın da centilmence, sevgi ve saygı dilini kullanarak bir seçim geçirdiğini ifade eden Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler daha önceden başladığımız, her kapıya dokunduğumuz her üyemizi birebir ziyaret edip elini sıktığımız bir yarış ortamında Allah'a çok şükür şu andaki sonuçlar resmi olmamakla birlikte yaklaşık 39 meclis üyemiz var ve sayımlar devam ediyor. Yani 141 komiteyi şu anda biz almış gözüküyoruz. Resmi sonuçlar açıklanmadan sevinç gösterileri yapmıyoruz ama genel anlamda önde olduğumuzu görüyoruz.

Bizler önümüzdeki süreç ÇTSO'ya vizyon projeler kazandırmak istiyoruz. Üyelerimizin sıkıntılarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek istiyoruz. Ticaret ve sanayi odaları ilimizde, yerel yöneticilerimizle, kamumuzla, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ele kol kola hareket etmeli. Biz bu birlikteliği yapabilecek kabiliyetimiz var. Sektöründe çok güçlü isimlerle, genç, vizyoner arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Çok güzel işler yapacağımıza ben cani gönülden inanıyorum."