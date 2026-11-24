Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 98 kişiden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 16-23 Kasım'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 340 umuma açık işletme, 147 metruk bina, 125 park ve bahçe, 121 günübirlik konaklama işletmesi ile 118 otel ve pansiyon kontrol edildi.

Uygulamalarda 8 bin 945 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 3 bin 756 araç denetlendi. Araç sorgulamaları neticesinde 10 araç trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü takip ve operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 98 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.