Çanakkale'den kutsal topraklara giden umre kafilesi, havalimanında dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'den kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umre kafilesi, Çanakkale Havalimanı'nda uğurlamayla dualar eşliğinde Medine'ye gönderildi. İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel ve Sedanur Sezen'in katıldığı programda umrecilere sağlık, huzur ve afiyet dileğinde bulunuldu.
Umre ibadetini yerine getirmek için yola çıkan umreciler Çanakkale Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.
Çanakkale'den umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden umreciler, Çanakkale Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı. İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel, Sedanur Sezen, umreci yakınlarının ve din görevlilerinin duaları eşliğinde Medine'ye yolcu edildi. Umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde yerine getirmeleri, umrelerinin makbul ve mebrur olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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