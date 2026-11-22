Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen ve aşı işlemleri tamamlanan 100 binden fazla meyve fidanı; Azerbaycan, Tacikistan ve Bulgaristan'a gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Lapseki'de 25 yılı aşkın süredir meyve fidanı üretimi gerçekleştiren Ziraat Mühendisi Osman Okay, ağustos ayı ortalarında başlayan aşı sezonunun tamamlandığını bildirdi.

Şeftali, erik, elma, kayısı, Trabzon hurması ve ayva başta olmak üzere 10'dan fazla türde aşılama yaptıklarını belirten Okay, bu yılki 200 bin fidanlık üretimin yüzde 60'ının yurt dışına sevk edileceğini kaydetti.

Geçen yıl Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan pazarlarına ürün gönderdiklerini aktaran Okay, bu yıl Azerbaycan ile sözleşme imzaladıklarını, Tacikistan'daki 9 bin dekarlık proje alanına da ilk etapta badem, erik, nektarin ve kiraz fidanı ihraç edeceklerini söyledi.

Okay, Lapseki şeftalisinin coğrafi işaret tescili almasının ardından yurt dışı taleplerinin arttığını ve yeni pazarlar için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.