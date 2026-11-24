Fatih'te bir kasabın iş yerinin önüne park ettiği minibüsünden 4 ay arayla gerçekleştirilen iki hırsızlıkta toplam 161 karkas kuzu çalındı.

Zeyrek Mahallesi'ndeki Kadınlar Pazarı'nda kasaplık yapan Mehmet Erkoyuncu, et tedariki için gittiği Çanakkale'de kesimini yaptırdığı 68 karkas kuzuyla İstanbul'a döndü.

Sabah saatlerinde minibüsünü iş yerinin önüne park eden Erkoyuncu, bir süre sonra aracındaki etlerin çalındığını fark ederek Balat Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

Erkoyuncu'nun 4 ay önce de aynı noktada park ettiği minibüsünden 93 karkas kuzunun çalındığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araçla minibüse yanaşan şüphelilerin, kuzuları kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"Emeğimi çaldılar"

Mehmet Erkoyuncu, ilk hırsızlık olayında minibüsünün kelebek camının kırılarak kapılarının açıldığını, şüphelilerin bulunamadığını söyledi.

İkinci hırsızlığın ise geçen perşembe günü Çanakkale'den döndükten kısa süre sonra gerçekleştiğini belirten Erkoyuncu, "Sabah saat 05.00 sıralarında geldim, aracımı dükkanın önüne park ettim. Sabah 07.00 sıralarında kalktım. İndim, baktım yine aynı şekil etlerimi alıp gitmişler. Hırsızlık, 06.30-07.00 sıralarında, insanların işe gidip geldiği saatlerde oluyor. Maske, eldiven takıyorlar. Ticari bir araçla etleri üst üste atıyorlar, hiç acımıyorlar. İnsanda biraz vicdan olur." diye konuştu.

İki hırsızlıkta toplam 161 karkas kuzunun çalındığını ve büyük maddi zarara uğradığını dile getiren Erkoyuncu, "Her bir kuzu 15 bin lira, 20 bin lira. Para önemli değil ama emeğimi çaldılar." dedi.

Erkoyuncu, polis ekiplerinin şüphelilerin kullandığı aracı Vatan Caddesi'ne kadar takip ettiğini ancak daha sonra aracın izini kaybettirdiğini aktardı.