YENİ Partili Torun, cezaevindeki Seçer ve 3 belediye başkanını ziyaret etti

(ANKARA) - YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Silifke, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının bulundukları cezaevlerinde ziyaret etti.

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i bulundukları cezaevlerinde ziyaret ettiğini belirterek, "Başkanlarımızın moralleri yüksek. Suçsuz olduklarına ve gerçeklerin ortaya çıkacağına inançları tam. Tüm yol arkadaşlarımızın selamlarını iletiyor, özgür günlerde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.