İznik'te TIR'ın arkadan çarptığı zeytin yüklü traktör savruldu, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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İznik'te TIR'ın arkadan çarptığı zeytin yüklü traktör savruldu, 2 sürücü yaralandı

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İznik\'te TIR\'ın arkadan çarptığı zeytin yüklü traktör savruldu, 2 sürücü yaralandı
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İznik'te İznik-Yenişehir yönü çevreyolunda saat 21.30 sıralarında TIR, aynı yönde seyreden zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktörün römorkundaki zeytinler yola saçılırken, traktör ve TIR sürücüsü yaralanarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR, zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında İznik- Yenişehir YÖNÜ yeni çevreyolunda meydana geldi. E.P. yönetimindeki 81 AEM 884 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör savrulurken, römorkta bulunan zeytinler yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü H.Y. ile TIR'ın sürücüsü E.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YenişehirOtomobilGüncelZeytinİznikSon Dakika

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SON DAKİKA: İznik'te TIR'ın arkadan çarptığı zeytin yüklü traktör savruldu, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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