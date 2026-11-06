Diyarbakır\'da sağanak günlük yaşamı etkiledi, Ofis Alt Geçidi trafiğe kapatıldı

Diyarbakır'da sağanak günlük yaşamı etkiledi, Ofis Alt Geçidi trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; sürücüler kontrollü ilerledi, yayalar zorlandı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Alt Geçidi'nde su birikintisi oluşunca polis, alt geçidi tedbir amacıyla trafiğe kapattı.
Diyarbakır'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kentte sabah başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar yürümekte güçlük çekti.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Alt Geçidi'nde de sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Polis ekipleri tedbir amacıyla alt geçidi trafiğe kapattı.
Kaynak: AA
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