Bilal Bilici tutuklu Çukurova, Yenişehir, Mezitli belediye başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bilal Bilici tutuklu Çukurova, Yenişehir, Mezitli belediye başkanlarını ziyaret etti

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Bilal Bilici tutuklu Çukurova, Yenişehir, Mezitli belediye başkanlarını ziyaret etti
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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, cezaevinde tutuklu bulunan Çukurova, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları ile Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Can Doğan'ı ziyaret etti. Bilici, ziyarette geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, cezaevinde bulunan Çukurova, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre tutuklu bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Can Doğan'ı ziyaret etti. Bilici, "Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi ilettim, moral ve dayanışma duygularımızı paylaştım. Adaletin en kısa sürede tecelli ettiği bir süreç diliyorum. Tüm başkanlarımıza ve ailelerine sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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