Diyarbakır'da yoğun sis Dicle Nehri ve Aziziye Mahallesi'ni adeta yuttu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yoğun sis Dicle Nehri ve Aziziye Mahallesi'ni adeta yuttu

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Diyarbakır\'da yoğun sis Dicle Nehri ve Aziziye Mahallesi\'ni adeta yuttu
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Diyarbakır\'da yoğun sis Dicle Nehri ve Aziziye Mahallesi\'ni adeta yuttu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Dicle Nehri ile Aziziye Mahallesi'ni görünmez kıldı. Kentte sis görüş mesafesini ve günlük yaşamı etkilerken, bölge yüksek noktalardan bulutlar arasında kalmış bir yerleşimi andırdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta sis havuzunda kayboldu. Dicle Nehrinin üzeri, mahalle ve çevresinde oluşan sis tabakası, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkiledi. Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti. Sis, Dicle Nehri üzerini, mahalleyi ve çevresini adeta yutarak gözden kaybolmasına neden oldu. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bölge, adeta bulutların arasında kalmış bir yerleşim yerini andırdı.

Kaynak: İHA
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