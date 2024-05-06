Son Dakika Aziziye Haberleri

- 12:46 Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Erzurum Aziziye'de belediye başkanı Emrullah Akpunar, belediye bünyesinde domates yetiştirmek için açılan termal serayı ısıtmak için günlük 3 ton kömür yakıldığını ve seranın milyonlarca lira zarar ettiğini açıkladı.
- 11:41 Erzurum Aziziye Belediyesi'nin domates serası kömürle ısıtılıyormuş
Erzurum Aziziye Belediyesi'nin yeni başkanı Emrullah Akpunar, önceki dönem domates üretimi için kurulan seranın termal suyunun kömürle ısıtıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Akpunar, belediyenin borcunun da 508 milyon 886 bin TL olduğunu belirtti.
- 03.05.2024 Fatih Erbakan, Aziziye Belediyesi'nde gündeme dair değerlendirmeler yaptı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'daki ziyaretleri sırasında Aziziye Belediyesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve hükümetin iyi ve milletin hayrına olan işlerine her zaman destek olacaklarını belirtti. Ayrıca, doğrulara destek olmak ve yanlışlara karşı durmak prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı.
- 03.05.2024 Erzurum'da İlk Okul Birincisi Polise Mektup Yazdı
Erzurum'da Aziziye İlçesi Eskipolat İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencisi Esmanur Çavdar, hayatındaki ilk mektubu polise yazdı. Polisler, Esmanur'un mektubuna sürpriz bir karşılık vererek okula ziyarette bulundu ve öğrencilere hediyeler takdim etti.
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- 22.04.2024 MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Bölge Finali Sonuçlandı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması' bölge finali, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan 6 okulun yarıştığı finalde, Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi bölge birincisi oldu. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarmaktır.
- 22.04.2024 Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'ta temizlendi
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir şantiye alanında zifte bulanmış halde bulunan 10 köpek yavrusu, Kars'taki hayvan rehabilitasyon merkezinde temizlendi. Hayvanseverler tarafından bir şantiye alanında zifte bulunan köpek yavruları, Kars'ta bulunan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkez görevlileri tarafından özel müdahaleyle ziftten arındırılan köpek yavruları, şu anda merkezde bakımları yapılarak yaşamlarına devam edecekler.
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- 19.04.2024 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Belediye Başkanlarını Tebrik Etti
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu. ETSO Yönetimi, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
- 15.04.2024 Erzurum'da Şeker Fabrikasında Yangın Çıktı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan özel bir şeker fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangına önce fabrikanın imkanları ile müdahale edildi, ardından Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Yangın sonucunda binanın çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.
- 02.04.2024 AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı
AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Ondan çoban bile olmaz" dediği Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur attı. Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi.
- 01.04.2024 YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Akpunar, kepenek giyerek tur attı
AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'Ondan çoban bile olmaz' dediği YRP'den Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur attı. Akpunar, 'Çoban burada kibir abideleri nerede' dedi.
- 01.04.2024 Erzurum'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu
Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu. AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle; Aşkale Şenol Polat - AK Parti, Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP, Hınıs Serdal Şardan- AK Parti, Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti, İspir Ahmet Coşkun - MHP, Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti, Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti, Oltu Adem Çelebi - AK Parti, Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti, Şenkaya Görbil Özcan - CHP, Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti, Tortum Muammer Yiğider - AK Parti, Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti, Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP, Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti, Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi. Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM
- 31.03.2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da oy kullandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
- 28.03.2024 Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı AK Parti Aziziye Belediyi Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ile birlikte pazar yeri içerisinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Tavlaşoğlu, vatandaşların ve esnafların talep ve önerilerini dinledi ve seçimlerin önemini vurguladı. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Memet Sekmen ile birlikte Aziziye'yi hizmete kavuşturacaklarını belirtti.
- 27.03.2024 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yerel seçimlerde her bir oy çok kritik
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimlerin öneminden bahsederek, "Yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlerde verilecek her bir oy çok kritik. Oyu verdiğimiz yer acaba kazanmaya mı oynuyor, yoksa kaybettirmeye mi oynuyor? Buna iyi bakmak lazım." dedi. Tekin, Aziziye ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimler öncesinde birkaç hususun altını çizmek istediğini söyledi.
- 27.03.2024 Aziziye'de tarım ve hayvancılık projeleri öne çıkıyor
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
- 23.03.2024 Erzurum'da Ramazan İrşat Faaliyetleri Gerçekleştirildi
Başkanlık Vaizi Sinan Polat ve Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Erzurum'da irşat programları düzenledi. Polat, Ulu Camii'nde cuma sohbeti yaparken, Abdülhamidhan Camii Kuran Kursu'nu ziyaret etti. İftar programında ise Aziziye Kur'an kursunda genç hafızlarla bir araya geldi. Teravih namazı için Selimiye Camii'nde cemaate hitap etti.
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- 15.03.2024 AK Parti Milletvekilleri Aziziye'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi siyasi partilerin çalışmalar devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ile Maliye Eski Bakan Yardımcılarından ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu Aziziye İlçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
- 15.03.2024 Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu Gençlere Yönelik Vizyon Projelerini Açıkladı
Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.
- 14.03.2024 Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor
Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 20 yıllık belediyecilik tecrübesini seçim çalışmalarında da gösteriyor. Kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarına çözüm bulan Tavlaşoğlu, yeni ulaşım hatları devreye alıyor.
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- 03.03.2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Aziziye'de Esnaf ve Partililerle Buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi. AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
- 29.02.2024 Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm ve işsizlik sorununa çözüm vadediyor
Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca'da termal turizm alanında özel sektör ve devlet yatırımlarına destek vereceğini söyledi. Ayrıca, 2. OSB'nin alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ve binlerce işsiz gence istihdam sağlayacağını belirtti.
- 26.02.2024 AK Parti ve MHP Aziziye İlçe Meclis Üyesi Adayları İstişare Toplantısında Buluştu
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Aziziye İlçe Meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda birlik mesajları verildi ve Cumhur İttifakı'nın önemi vurgulandı.
- 26.02.2024 AK Parti Aziziye Gençlik Kolları 'Bizim Semtin Gençleri' Programı Düzenledi
AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Seçim koordinasyon Merkezinde 'Bizim Semtin Gençleri' adlı söyleşi programı düzenlendi. Organizasyona ev sahipliği yapan Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Polat ve Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun katıldığı toplantıda gençlerin yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.
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- 12.02.2024 Erzurum'da çığ altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışması sırasında çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bucuğa'nın çığdan önce sosyal medyada sürücüleri uyardığı ortaya çıktı.
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- 07.02.2024 Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde karla mücadele çalışması yapan kepçe operatörü çığ altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Operatör çığ altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden operatörün hayati tehlikesi bulunmuyor.
- 07.02.2024 Çığ altında kalan operatör çektiği video ile uyarmıştı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinası operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Operatörün dün akşam saatlerinde yaptığı uyarıda sürücülerin böyle havalarda yola çıkmaları için yaptığı uyarı dikkat çekti.
- 07.02.2024 Erzurum'da çığ altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Operatörün dün akşam saatlerinde çektiği videoda, sürücülerin böyle havalarda yola çıkmamaları için yaptığı uyarı dikkat çekti.
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- 20.01.2024 Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan bir et işleme fabrikasının 2. katında çıkan yangın, fabrikada hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin karton parçalarına sıçraması sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları kısa sürede tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
- 18.01.2024 Erzurum Aziziye Tarım ve Orman Müdürlüğü Desteklemelerle İlgili Program Düzenledi
Erzurum Aziziye Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal ve kırsal kalkınma desteklemelerine yönelik geniş katılımlı bir tanıtım programı düzenledi. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve davetliler katıldı.
- 16.01.2024 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu yetkililerini kabul etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı ve Boks Milli Takım Baş Antrenörü Gürkan Sönmez, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala ve Boks Milli Takım Antrenörü Erol Çavuşoğlu'nu kabul etti. Vali Çiftçi'yi Erzurum'da düzenlenen sportif faaliyetler hakkında bilgilendiren Baş Antrenör Sönmez ve beraberindeki heyet, günün anısına Vali Çiftçi'ye Milli Takım forması hediye etti. - ERZURUM
- 15.01.2024 Erzurum Kaymakamları, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye kaymakamları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kaymakamlar, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.
- 14.01.2024 Erzurum'da doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, ocakta süt kaynatırken sütün taşması sonucu ocaktaki ateşi söndürdüğünü fark edemedi. Bu durumdan dolayı sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gaz irtibatını keserek tedbir aldı. Sağlık görevlileri ise yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.
- 13.01.2024 Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'un Aziziye ilçesinde 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, evinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Süt kaynatırken ocaktaki ateşi söndüren kadın, sızan gazdan etkilendi. Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- 11.01.2024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziziye Kaymakamı'na ödül verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü programında Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay'a 'Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü'nü takdim etti. Tugay, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı afet bölgesinde yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.
- 08.01.2024 Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafeti devam ediyor
Erzurum'da 500 yıllık gelenek olan 1001 Hatim programlarından biri olan 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua' programı Aziziye ilçesinde gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Sedat Aydınlı ve diğer birçok din görevlisi katıldı.
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- 24.12.2023 Erzurum'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlarda Hasar Oluştu
Erzurum'da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar yürümekte güçlük çekti. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Erzurum-Artvin kara yolu Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı. Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor.
- 24.12.2023 DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum'da önemli bir projeye imza attı
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un Yakutiye, Aziziye, Palandöken ve Aşkale ilçelerini kapsayan 46 köy için önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında kaba tesviye yapımı, tarla içi yol yapımı, arazi temizliği, kazı ve dolgu yapılması, anların kaldırılması, drenaj borusu döşenmesi ve mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması planlanan süre ise 800 gün.
- 24.12.2023 Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aziziye İlçe Müdürlüğü'ne bağlı olarak ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verdi. Eğitimler, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.
- 18.12.2023 MHP Aday Adayı Mehmet Musa Çakır: 'Aziz Milletimizin Emrine Amade Olacağız'
MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, süreçle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Çakır, 'Bizim için hangi görevde olacağımız ya da hangi koltukta oturacağımızın hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan aziz milletimizin emrine nerede ve nasıl amade olacağımızdır' dedi.
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- 07.12.2023 Erzurum'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir tır, E-80 kara yolunda yürüyen Nurullah Soysal'a çarptıktan sonra kaçtı. Soysal olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Bingöl girişinde gözaltına alındı. Olayın ardından tırın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
- 07.12.2023 Erzurum'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Erzurum-Erzincan E-80 devlet karayolu Dadaşkent yolu üzerinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, cesedin Nurullah Soysal'a ait olduğunu tespit etti. İlk araştırmalara göre, şahsın bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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- 28.11.2023 Erzurum'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil
Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Tipi ve kar yağışının etkili olduğu kentte, ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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- 11.11.2023 Erzurum Belediyesi İsrail'i Destekleyen Finans Şirketlerine Boykot Uyguluyor
Erzurum Aziziye İlçe Belediyesi, İsrail'i destekleyen finans şirketlerine yönelik olarak yürütülen boykot uygulamalarına katılarak tüm finans işlemlerinde TROY altyapısını kullanma kararı aldı. Belediye çalışanları da maaş ve kredi kartlarını TROY'a taşıyacak. Ayrıca belediye, İsrail menşeili ürünleri tesislerinden çıkarmış durumda.
- 09.11.2023 Aziziye Müdafaası'nın 146. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Erzurum'da, Rus Savaşı sırasında bölge halkının destan yazdığı Aziziye Müdafaası'nın 146. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Aziziye Tabyası'nda halkın yazdığı destan anlatıldı, Nene Hatun'un mezarı ziyaret edildi ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, vatanın korunması için güçlü olmanın önemine vurgu yaptı.
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- 09.11.2023 Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Başkanı: 9 Kasım Aziziye Destanı Anlatılmalı
Genç Akademisyenler Birliği Erzurum İl Başkanı Dr. Uğur Karcıoğlu, 9 Kasım Aziziye Destanı'nın Anadolu'da yaşayan her bireye anlatılması gerektiğini vurguladı. Erzurum'un Ruslara karşı verdiği mücadelelere değinen Karcıoğlu, 9 Kasım'ın 12 Mart'a giden yolda önemli bir kavşak noktası olduğunu ifade etti.
- 01.11.2023 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ı ziyaret etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Orhan, Vali Çiftçi'ye belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Vali Çiftçi ise ilçede yapılacak kapsamlı projelerle ilçenin geliştirilebileceği görüşünü dile getirdi.
- 20.10.2023 Milli Eğitim Bakanı Erzurum'da AK Parti Teşkilatlarını Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki AK Parti teşkilatlarına ziyarette bulundu. Bakan Tekin, AK Parti Yakutiye, Palandöken, Aşkale ve Aziziye ilçe başkanlıkları ile Aşkale Belediyesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde, partinin ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Tekin'e vatandaşlar, partililer ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Bakan Tekin'e ziyaretlerinde AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.
- 18.10.2023 Filistin'de hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı, Aziziye Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda, hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.
- 02.10.2023 Erzurum'da Sağanak Yağış Ulaşımda Aksamalara Neden Oldu
Erzurum'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs durakları ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı. Aziziye Köprüsü'nde de su birikintileri oluştu ve köprü bir süre trafiğe kapatıldı.
- 24.09.2023 Erzurum Valisi ÇODEM'i ziyaret etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye İlçesi'nde bulunan (ÇODEM) Çocuk Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Çiftçi, çocukların kaldığı yerleri gezdi, onlarla ilgilendi ve gençlerle masa tenisi oynadı. Ziyarette genç müzisyenler, gitar eşliğinde güzel türküler söyleyerek misafirlere hoş bir akşam yaşattı.
- 21.09.2023 Aziziye Belediyesi tarafından Cahit Özaslan Parkı hizmete açıldı
Aziziye Belediyesi tarafından Dadaşkent'te yapılan Cahit Özaslan Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parkın açılışına Erzurum ve Erzurum dışından yoğun bir katılım oldu. Parkın ismi, geçtiğimiz yıl vefat eden Eyüp Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Özaslan'ın anısına verildi. Açılışta konuşan belediye başkanları ve siyasi temsilciler, Özaslan'ın Erzurum için yaptığı hizmetlere vurgu yaparak, parkın isminin yaşatılmasını önemsediklerini belirttiler. Açılışın ardından parkta çocuklara hediyeler dağıtıldı.
- 19.09.2023 Aziziye'de Yeni Enerji Dönemi: 70 Derece Sıcaklıkta Termal Su Kaynağı Keşfedildi
Aziziye'ye bağlı Ilıca'da yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 70 derece sıcaklıkta termal su kaynağı bulundu. Bu yeni enerji kaynağı, termal turizmden seracılığa kadar birçok alanda kullanılacak ve ilçeye can suyu olacak.
- 19.09.2023 AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Aziziye'de toplandı
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı yönetimi, Aziziye'de haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda, gündem değerlendirilirken, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın hizmet sunumu da dinlendi. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçim sürecine girildiğini belirterek, belediye başkanlarının ve belediyelerin gayretlerini vurguladı. Toplantıda ayrıca, Başkan Orhan tarafından Aziziye ilçesinde yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında sunum yapıldı.
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- 04.09.2023 Gizemli gölde sıcağa rağmen su seviyesi hiç azalmadı
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yer alan balıklı göl, gizemi ve efsaneleri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kaynağı bilinmeyen ve bulunamayan gölün suyu yaz aylarının en sıcak günlerine rağmen azalmadı. Kış aylarında buradaki su donmuyor.
- 02.09.2023 AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Termal Destekli Domates Seralarını Gezdi
Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile birlikte termal destekli domates serasını gezdi. Başkan Orhan, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, seracılık faaliyetlerinin profesyonel bir model olarak ortaya konulduğunu ve yatırımın vekil tarafından tam not aldığını belirtti.
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- 19.08.2023 Muhammet Emin Alkan, Kick Boks'ta Milli Takıma Seçildi
Ailesiyle yaşadığı Erzurum'un Pasinler ilçesinden 110 kilometre uzaklıktaki Aziziye ilçesine haftanın 4 günü "gel-git"le antrenmanlara katılan kick boks sporcusu Muhammet Emin Alkan, elde ettiği derecelerle "milli takım" hayalini gerçekleştirdi.
- 18.08.2023 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen çiftin evine konuk oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sosyal medyadan çay davetinde bulunan Ömür ve Nagihan Orak Okanlı çiftinin evine konuk oldu. Tekin, çay içerek ev sakinleriyle sohbet etti ve ziyaret sonrası öğretmen çifte hediye verdi. Ziyarete Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da katıldı.