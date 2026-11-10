Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü için Erzurum'da konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü için Erzurum'da konferans düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aziziye Destanı\'nın 149. yıl dönümü için Erzurum\'da konferans düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum Valiliği ve ETÜ iş birliğiyle 9 Kasım Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 9 Kasım 1877'de Aziziye Tabyaları'nda asker ve halkın mücadelesinin Erzurum savunmasındaki önemini anlattı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) iş birliğiyle, 9 Kasım Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra şehrin idari ve askeri erkanı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum'da yaşanan gelişmelerin tarihi arka planıyla ele aldı. Erzurum'un kuşatılma sürecini ve Aziziye Tabyaları'nın savunmadaki önemini anlatan Küçükuğurlu, dönemin askeri ve siyasi şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'un kuşatılma sürecini ve Aziziye Tabyaları'na yönelik saldırıları ele alan Küçükuğurlu, 9 Kasım 1877'de yaşanan çatışmalar sırasında şehrin savunulmasında Erzurum halkının üstlendiği role değindi. Aziziye Tabyaları'nda asker ve halkın verdiği mücadeleyi dönemin tarihi şartlarıçerçevesinde değerlendiren Küçükuğurlu, bu gelişmelerin Erzurum'un tarihindeki önemini anlattı.

Aziziye Tabyaları'nda yaşanan çatışmaların Erzurum'un 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasındaki savunmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, 9 Kasım 1877'de yaşanan olayların tarihi önemini ve Aziziye Destanı'nın Erzurum'un şehir hafızasındaki yerini değerlendirdi.

Kaynak: İHA
Erzurum ValiliğiYerel HaberlerKültür SanatEtkinliklerKonferansAziziyeErzurumGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
12:10
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü için Erzurum'da konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android