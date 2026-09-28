Erzurum Aziziye'de E-80'de genç kıza otomobil çarptı; hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Erzurum Aziziye'de E-80'de genç kıza otomobil çarptı; hayati tehlikesi sürüyor

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Erzurum Aziziye\'de E-80\'de genç kıza otomobil çarptı; hayati tehlikesi sürüyor
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Erzurum Aziziye'de E-80 kara yolundaki Hacı İbrahim Efendi Cami mevkisinde 25 AFS 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Ağır yaralanan genç kız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

E-80 kara yolunda Hacı İbrahim Efendi Cami mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye (19) çarptı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Irak uyruklu kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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