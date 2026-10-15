Sakarya Karasu\'da sel ev ve ahırları yıktı, mahsur kalan 80 yaşındaki adam kurtarıldı

Sakarya'da etkisini sürdüren şiddetli sel, hayatı felç etmeye devam ediyor. Derelerin taşmasıyla su basan mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşarken, kurtarma ekipleri zor durumdaki vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. Karasu ilçesinde bir mahalle de deprem etkisini aratmayan manzaralara sahne olurken, bir başka mahallede mahsur kalan 80 yaşındaki bir adam, itfaiye ekiplerince merdivenle köprü yapılarak kurtarıldı.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar farklı ilçelerde sele dönüşürken, ekiplerin mahsur kalan vatandaşları tahliye ve yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 357. sokak üzerinde bulunan bir daire, su baskınları nedeniyle tehlike oluşturdu. Mahsur kalan 80 yaşındaki yaşlı adam, olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karanlıkdere'de deprem gibi yıkım hasarı

Öte yandan, sel felaketinin en ağır hissedildiği yerlerden biri Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi oldu. Derelerin taşması sonucu bölgede adeta deprem etkisi yaşandı. Şiddetli su akıntısının gücüne dayanamayan bazı ev ve ahırlar yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Mahallede büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin bölgedeki hasar tespit ve kurtarma çalışmaları sürüyor.