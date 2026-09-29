Erzurum Aziziye'de otomobilin çarptığı Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Erzurum Aziziye'de otomobilin çarptığı Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı

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Erzurum Aziziye\'de otomobilin çarptığı Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Irak uyruklu genç kız, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, E-80 kara yolu Ilıca yolu istikameti Hacı İbrahim Efendi Camisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Irak uyruklu F.S.'ye, sürücüsünün kimliği ve ismi henüz öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı binek otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düşen genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bilinci kapalı olan ve ilk müdahalesi yapılan F.S., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiTrafik Kazaları3. SayfaAziziyeErzurumGüncelIrakSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Aziziye'de otomobilin çarptığı Irak uyruklu genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
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