Erzurum Aziziye Şengel ACSK, 9 puanla B Grubu'nu lider bitirip yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Erzurum Aziziye Şengel ACSK, 9 puanla B Grubu'nu lider bitirip yarı finale yükseldi

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Erzurum Aziziye Şengel ACSK, 9 puanla B Grubu\'nu lider bitirip yarı finale yükseldi
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Erzurum Aziziye Şengel ACSK, Ankara Kahramankazan'da düzenlenen 2026 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu'nu 3 maçta 2 galibiyet ve 9 puanla lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Erzurum temsilcisini 2 galibiyet ve 7 puanla Uşak Genç Bozkuşlular ACSK takip etti.

Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen 2026 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu 1.si olarak yarı finale yükseldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen TGASDF 2026 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu müsabakaları, oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. Turnuvada 3 maçta 2 galibiyet ve topladığı 9 puanla zirveye yerleşen Erzurum Aziziye Şengel ACSK grubu lider bitirdi. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) organizasyonunda, Kahramankazan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu müsabakalarında heyecan doruğa ulaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sosyal tesisleri atlı cirit sahasında yapılan ve 3 gün süren geleneksel spor şöleni, izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Grupta sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Erzurum Aziziye Şengel ACSK, oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkartıp, toplamda topladığı 9 puan ve +87,5 averajla grubu lider tamamlayarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı. Erzurum temsilcisini, yine 2 galibiyet ve 7 puanla Uşak Genç Bozkuşlular ACSK takip etti.

"Erzurum'u en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Kulüp Başkanı Ali Aksakallı, "2026 Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Yarı Final B Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhu, bu başarının en önemli göstergesidir. Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü olarak amacımız, Erzurum'umuzu ve Aziziye'mizi en iyi şekilde temsil ederek ecdadımızdan miras kalan atlı cirit geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, yarı finalde de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele ederek şampiyonluk yolunda ilerlemektir. İnşallah, kulübümüzü ve Erzurum'umuzu en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
KahramankazanErzurumTurnuvaTürkiyeAziziyeAnkaraUşakSporSon Dakika

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