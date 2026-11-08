Erzurum Aziziye'de 50 aracın katıldığı off-road yarışları yağışa rağmen kazasız bitti - Son Dakika
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Erzurum Aziziye'de 50 aracın katıldığı off-road yarışları yağışa rağmen kazasız bitti

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Erzurum Aziziye\'de 50 aracın katıldığı off-road yarışları yağışa rağmen kazasız bitti
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Erzurum Aziziye\'de 50 aracın katıldığı off-road yarışları yağışa rağmen kazasız bitti
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde 50 aracın katıldığı off-road yarışları, yağışın etkisiyle zorlu geçen parkurda kazasız tamamlandı. Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer, yarışların kentin tanıtımına önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Erzurum'da 50 aracın katıldığı off-road yarışları nefes kesti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde özel olarak oluşturulan pistte sürücüleri zorlu bir parkur karşıladı. Yağışında etkisiyle pist sürücülere zor anlar yaşattı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen off-road sürücüleri izleyenlere de heyecanlı anlar ortaya çıkardı. Dadaş Off-Road Klübü Başkanı Muhammet Kan ve off-road yarışçısı Gözde Kan, yarışların çok güzel bir ortamda geçtiğini ifade ettiler. Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer ise yarışların aynı zamanda Erzurum'un tanıtımı açısından da önemli fırsatlar tanıdığını aktardı.

Özellikle derin çukurlar ve keskin dönüşlerde zaman zaman zorlanan off-road sürücüleri herhangi bir kaza yaşamadan finiş çizgini tamamladılar.

Kaynak: İHA
AziziyeErzurumTurizmYerelKazaSporSon Dakika

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