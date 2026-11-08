Erzurum\'da eşeğe binen Yediel, yanlış komutla hızlanan hayvandan atlayarak kurtuldu

Erzurum'da televizyon programı çekimi sırasında eşeğe binen Kardelen TV muhabiri İlayda Yediel, eşeğin bir anda hızlanarak mandaların bulunduğu alana doğru ilerlemesiyle korku dolu anlar yaşadı. Kameraman Sefa Aras'ın arkadaşını kurtarmak için müdahale ettiği olayda Yediel, son anda eşekten atlayarak kurtuldu.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde "Adım Adım Anadolu" programı için çekim yapan ekip, mandaların bulunduğu bir tarlada çobanla sohbet etti. Çobanın eşeğini gören ekip, daha renkli görüntüler elde etmek amacıyla Yediel'in eşeğe binmesine karar verdi. Çobanın eşeğin uysal olduğunu söylemesi üzerine eşeğe binen Yediel, hayvanın hareket etmesiyle beklemediği bir olayla karşılaştı. İlk başta sakin ilerleyen eşek, kısa süre sonra hızlanarak mandaların bulunduğu alana doğru yöneldi.

Eşeğin hızlanması üzerine korkan Yediel yardım isterken, kameraman Sefa Aras arkadaşına müdahale etmek için harekete geçti. Ancak çobanın eşeği hareket ettirmek için kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlayan Aras, hayvanın daha da hızlanmasına neden oldu. Yaşanan panik sırasında diğer kameraman Muhittin Yazıcıoğlu muhtemel bir kazadan endişe ederek kaydı durdurdu. Yediel, son anda eşekten atlayarak kurtulurken olayda kimse yaralanmadı.

Yediel, eşek macerasını anlattı

Olayın başkahramanı İlayda Yediel, eşek kaçırma macerasını anlatarak, "Bizim her hafta yayınlanan "Adım Adım Anadolu" programımız var ve Anadolu'nun hem kültürünü, hem geleneklerini, örf ve adetlerini ekranlarımıza taşıyoruz. Her programımız ayrı bir heyecan ve macera içeriyor ama bu program daha maceralı geçti bizim için. Çünkü hiç beklemediğimiz bir an yaşadık. Eşek kaçırdı beni. Kameraman arkadaşlarım sağ olsun hemen imdadıma koştular. Mandaların olduğu bir tarlaya gitmiştik. Orada onlarla ilgili bir çekim alıyorduk. Çoban amcayla biraz sohbet muhabbet ettik. Daha sonra eşeğini fark edince 'Hadi eşeğe de binelim, daha renkli bir görüntü olur' dedik. Eşeğe bindik ama hiç tahmin etmiyorduk. Amca da bize eşeğin çok uslu olduğunu söylemişti. Benim asıl korkum mandalardandı, onlardan çekinmiştim. İlk tepkimi de 'Eşek mandalara gidiyor' diye verdim aslında ama sonrasında eşek aldı bizi, komple götürdü. Amcaya sorduk, 'Çu çu' dediğinde eşek gidiyormuş. Onu denedik, evet eşek hareket etti ama mandalara doğru gidince ben zaten 'Beni alın, beni alın' diye feryat etmeye başladım. O esnada Sefa sağ olsun kameraman arkadaşım hemen geldi beni kurtarmak için ama o da panikledi, çünkü ikimiz de çok heyecanlandık, korktuk. Eşek dursun diye yanlışlıkla 'Çu çu' demeye başladım. Eşek bu sefer daha çok hızlandı. Bu şekilde eşek bizi götürdü. Kayıt bir yerde kesiliyor, çünkü diğer kameraman arkadaşım olan Muhittin abi birazcık korktu ve tedirgin oldu, başımıza bir şey gelecek diye. Kayıt orada kesildi ama sonrasında gerçekten atlayarak, hop diye indim. Benim de beklemediğim bir refleksli can havliyle yaptım. Bu şekilde bize eğlenceli bir anı kaldı" ifadelerini kullandı.

"O an ne yapacağımı bilemedim"

Kameraman Sefa Aras ise olay anında soğukkanlı kaldığını belirterek, "Eşek kaçırma olayı şöyle; biz 'Adım Adım Anadolu' programı çekiyorduk. O sırada İlayda arkadaşımız bir cesaret gösterdi. Kendisi hayvanlardan aslında korkuyor. Eşeğe binesi tuttu. Eşeğe bindikten sonra eşeği en başta hareket ettiremiyorduk. Hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Çobanın desteğiyle eşek hareket etti, yavaş yavaş hızlanmaya başladı. O an ben ne yapacağımı bilemedim, 'Çu çu' dedim. Meğerse daha çok koşuyormuş. O sırada eşek hızlanınca tabii İlayda bayağı bir korktu. Zaten mandalara doğru gidiyordu. Öyle bir, bir anda gelişen bir olaydı. Diğer kameraman arkadaşımız korkmuş tabii haliyle, çünkü eşekten düşmek ben o an bilmiyordum o kadar kötü bir durum olduğunu. Biraz daha soğukkanlı kaldım. Yardıma gelmiş, çünkü düşünce çok kötü oluyormuş. Keşke görüntü kesmeseydi, çok daha güzel bir görüntü çıkardı oradan. Zaten sonrasında İlayda beni sağlam tutunca ben orada iyice kurtarabildiğimden emin oldum. O da sağ olsun güzel bir reflekse, çok şükür yara almadan" diye konuştu.