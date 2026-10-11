Erzurum Aziziye\'de çöp kamyonunun sağından geçmek isteyen kadın yaşamını yitirdi

Erzurum Aziziye'de çöp kamyonunun sağından geçmek isteyen kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediyeye ait çöp toplama kamyonunun sağından geçmek isteyen kadın, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kadının yakınları kaza yerinde fenalık geçirdi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
E.Ö. yönetimindeki 25 AEN 285 plakalı, belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra hareket etti.
Bu sırada kamyonun sağından geçmek isteyen Filiz Kaya (46) aracın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Kaya'nın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
Ölen kadının yakınları kaza yerinde fenalık geçirdi.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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