Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

Eda Ece, katıldığı programda evlilik ve annelik sonrası oyunculukta kendisine koyduğu sınırları anlattı. Buğrahan Tuncer ile evlenip anne olduktan sonra bu tercihlerine daha fazla dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum” dedi.

OYNADIĞI AŞK FİLMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kaan Yıldırım ile başrolü üstlendiği Netflix yapımı aşk filminden söz eden Ece, bu projede de öpüşme ya da açık sahnelerde yer almadığını belirtti. Oyuncu, filmin buna rağmen izleyiciden ilgi gördüğünü ifade etti.

MESLEKTAŞLARINI ELEŞTİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tercihlerinin kendisiyle ilgili olduğunu vurgulayan Eda Ece, öpüşme sahnelerinde oynayan meslektaşlarını eleştirmediğini söyledi. Oyuncu arkadaşlarının bu açıklamalarına kızabileceğini dile getiren Ece, kariyerinde yapmak istediklerinin de bir sınırı olduğunu anlattı.